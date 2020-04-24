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24 Nisan 2020, Cuma
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Çok özledik

Çok özledik

Uğurcan, ve Messias, sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlar yaptılar. “, oynamayı özledik” yazdılar.

Corona virüsü sebebiyle lige verilen arada bordo-mavili oyuncular evlerinde çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da futbolu özlediklerini anlatan mesajlar paylaşıyor. Bordo- mavili ekibin kalecisi , takım arkadaşı Erce Kardeşler ile birbirlerine sarıldıkları bir fotoğraf paylaştı. Altına ", yan yana olmayı, futbolu çok özledik" notunu düştü. Savunma oyuncusu Türkmen ise yüklediği karenin altında "Biliyoruz ki birbirimize, formamıza, özlenen günlere kavuşacağız" ifadelerini kullandı. Karantina günlerini kentte geçiren Manoel "Her şey için minnettarım. Hayal ettiğim her şey için savaşıyorum" dedi.

  1. 24.4.2020
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