Corona virüsü sebebiyle lige verilen arada bordo-mavili oyuncular evlerinde çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da futbolu özlediklerini anlatan mesajlar paylaşıyor. Bordo- mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır, takım arkadaşı Erce Kardeşler ile birbirlerine sarıldıkları bir fotoğraf paylaştı. Altına "Sarılmayı, yan yana olmayı, futbolu çok özledik" notunu düştü. Savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen ise yüklediği karenin altında "Biliyoruz ki birbirimize, formamıza, özlenen günlere kavuşacağız" ifadelerini kullandı. Karantina günlerini kentte geçiren Manoel "Her şey için minnettarım. Hayal ettiğim her şey için savaşıyorum" dedi.

Sarılmayı, yan yana olmayı, futbolu çok özledik... ? pic.twitter.com/PgzQGVfHpK — Uğurcan Çakır (@cakirugurcan96) April 20, 2020