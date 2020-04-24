Çok özledik
Uğurcan, Hüseyin ve Messias, sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlar yaptılar. “Sarılmayı, futbol oynamayı özledik” yazdılar.
Corona virüsü sebebiyle lige verilen arada bordo-mavili oyuncular evlerinde çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da futbolu özlediklerini anlatan mesajlar paylaşıyor. Bordo- mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır, takım arkadaşı Erce Kardeşler ile birbirlerine sarıldıkları bir fotoğraf paylaştı. Altına "Sarılmayı, yan yana olmayı, futbolu çok özledik" notunu düştü. Savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen ise yüklediği karenin altında "Biliyoruz ki birbirimize, formamıza, özlenen günlere kavuşacağız" ifadelerini kullandı. Karantina günlerini kentte geçiren Manoel "Her şey için minnettarım. Hayal ettiğim her şey için savaşıyorum" dedi.
Sarılmayı, yan yana olmayı, futbolu çok özledik... ? pic.twitter.com/PgzQGVfHpK— Uğurcan Çakır (@cakirugurcan96) April 20, 2020
- 24.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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