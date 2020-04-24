Büyük bir mutluluk
Trabzonspor resmi hesabından futbolcuların 23 Nisan mesajlarını paylaştı.
Trabzonspor resmi hesabından futbolcuların 23 Nisan mesajlarını paylaştı. Futbolcular çocuklarıyla birlikte TBMM'nin kuruluşunu ve Çocuk Bayramını kutladılar. Kaptan Jose Sosa ve ikizlerinin Türk bayraklı tişört giymeleri dikkat çekti. Video beğeni yağmuruna tutuldu.
- 24.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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