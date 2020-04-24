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24 Nisan 2020, Cuma
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Büyük bir mutluluk

Büyük bir mutluluk

 resmi hesabından futbolcuların mesajlarını paylaştı.

resmi hesabından futbolcuların mesajlarını paylaştı. Futbolcular çocuklarıyla birlikte 'nin kuruluşunu ve Çocuk Bayramını kutladılar. Kaptan ve ikizlerinin Türk bayraklı tişört giymeleri dikkat çekti. Video beğeni yağmuruna tutuldu.

  1. 24.4.2020
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