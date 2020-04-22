Son dakika: Alexander Sörloth Trabzon'a döndü! Karantina... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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Son dakika: Trabzon'a döndü! Karantina...

Son dakika: Alexander Sörloth Trabzon'a döndü! Karantina...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen ara sonra ülkesi Norveç'e giden Trabzonsporlu yıldız 'un 'ye döndüğü açıklandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trabzon'a gelen golcü oyuncunun karantinaya alındığı belirtildi.

'un yıldız ismi 'un, corona virüsü nedeniyle lige verilen ara sonrası gittiği ülkesi Norveç'ten döndüğü açıklandı. .

Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Özel izinle ülkesi Norveç'e giden oyuncumuz Alexander Sörloth bu akşam saat 22.10'da özel uçakla ülkesi Norveç'ten Trabzon'a gelerek karantina sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  1. 22.04.2020
  2. Güncelleme: 22.04.2020 23:31
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