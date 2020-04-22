Son dakika: Alexander Sörloth Trabzon'a döndü! Karantina...
Corona virüsü nedeniyle lige verilen ara sonra ülkesi Norveç'e giden Trabzonsporlu yıldız Alexander Sörloth'un Türkiye'ye döndüğü açıklandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trabzon'a gelen golcü oyuncunun karantinaya alındığı belirtildi.
Trabzonspor'un yıldız ismi Alexander Sörloth'un, corona virüsü nedeniyle lige verilen ara sonrası gittiği ülkesi Norveç'ten döndüğü açıklandı. .
Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Özel izinle ülkesi Norveç'e giden oyuncumuz Alexander Sörloth bu akşam saat 22.10'da özel uçakla ülkesi Norveç'ten Trabzon'a gelerek karantina sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 22.04.2020
- Güncelleme: 22.04.2020 23:31
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