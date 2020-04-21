Trabzonspor'dan kalan maçlar için karar! Alanya ve Antalya...
Süper Lig lideri Trabzonspor, corona virüsü salgını nedeniyle verilen arada, en kritik maçlarının oynanacağı 8 haftalık bölümün Antalya ve Alanya'da oynanması yönünde ortaya atılan değerlendirmelerin gündeminde olmadığını belirtti.
Süper Lig korona virüs salgını nedeniyle 20 Mart'ta ertelenmişti. Aradan geçen bir aylık zamanda maçların ne zaman ve nasıl oynanacağı, hangi şartlar altında devam edeceği yönünde fikirler ortaya atılmaya başlandı. Son günlerde Süper Lig'in geri kalan 8 haftalık bölümünün Antalya ve Alanya'da oynanması yönünde bir takım görüşler ortaya atılsa da, Trabzonspor'un bu konuyu gündemine almadığı öğrenildi. Salgın nedeniyle hükümetin aldığı tedbirleri yakından takip eden bordo-mavili kulüp bu kurallara uyarken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önünde yer alan seçenekler konusunda ise hazırlıklarını sürdürüyor.
Ligler başlayacakmış gibi oyuncularına antrenman programı uygulayan Trabzonspor; UEFA, FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun görüşleri doğrultusunda süreci yakından takip ediyor. Bordo-mavili kulüp liglerin seyircili olarak başlamasını temenni ederken, korona virüsü salgını nedeniyle sürecin nasıl işleyeceği yönündeki belirsizlik ise sürüyor. Liglerin yok sayılması şeklindeki bir düşünceyi kabul etmeyen bordo-mavililer üç alternatif üzerinde yoğunlaşmış durumda. Liglerin seyircili veya seyircisiz başlaması ya da bu haliyle tescil edilmesi.
- 21.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'dan kalan maçlar için karar! Alanya ve Antalya... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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