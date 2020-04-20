Trabzonspor'a Brezilyalı golcü!
Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... İngiliz basını, Trabzon'un Brezilyalı yıldız Wesley Moraes'i istediğini öne sürdü. İşte detaylar...
İngiltere'nin önde gelen gazetesi The Sun, Trabzonspor ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündemine taşıdı. Habere göre Bordo-Mavililer, Aston Villa formasını giyen Brezilyalı forvet Wesley'in peşinde. Sambacı takımı küme düşerse ayrılık kararı alacak.
DEV GOLCÜ
23 yaşındaki Brezilyalı golcü Wesley, Itabuna Esporte'den Trencin takımına transfer oldu. Oradan Club Brugge'a transfer olan Wesley, 2019 yılında 25 milyon Euro'ya Aston Villa'ya geçti. 1.91 boyundaki golcü, bu sezon 22 maçta 6 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.
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- 20.04.2020
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