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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Sörloth geri dönüyor

Sörloth geri dönüyor

Koronavirüs günlerinde ülkesi Norveç'e giden bugün 'a geri dönecek.

Koronavirüs günlerinde ülkesi Norveç'e giden bugün 'a geri dönecek. Kurallar gereği 14 gün evde karantinada kalacak olan Norveçli futbolcu temsilcisinin 2 Mayıs'da başlatmayı planladığı antrenmanların ilk gününde yer alamayacak. Takım arkadaşlarına bir gün gecikmeli olarak katılabilecek.

  1. 20.4.2020
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