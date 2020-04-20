Sörloth geri dönüyor

Koronavirüs günlerinde ülkesi Norveç'e giden Alexander Sörloth bugün Trabzon'a geri dönecek. Kurallar gereği 14 gün evde karantinada kalacak olan Norveçli futbolcu Karadeniz temsilcisinin 2 Mayıs'da başlatmayı planladığı antrenmanların ilk gününde yer alamayacak. Takım arkadaşlarına bir gün gecikmeli olarak katılabilecek.