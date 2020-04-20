Salih resmen Trabzonsporlu

Fırtına'nın Altınordu'dan renklerine bağladığı Salih Kavrazlı, Ege temsilcisinden izin çıkmadığı için sıkıntı yaşıyordu. 18 yaşına basan Salih Kavrazlı resmen Trabzonspor'un oyuncusu oldu. Genç yıldız adayı hem forvette hem de kanatlarda oynayabiliyor.