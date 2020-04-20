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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Salih resmen Trabzonsporlu

Salih resmen Trabzonsporlu

'nın Altınordu'dan renklerine bağladığı , temsilcisinden izin çıkmadığı için sıkıntı yaşıyordu.

'nın Altınordu'dan renklerine bağladığı , temsilcisinden izin çıkmadığı için sıkıntı yaşıyordu. 18 yaşına basan Salih Kavrazlı resmen 'un oyuncusu oldu. Genç yıldız adayı hem forvette hem de kanatlarda oynayabiliyor.

  1. 20.4.2020
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