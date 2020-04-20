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20 Nisan 2020, Pazartesi
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için ilk yoklama

Ramirez için ilk yoklama

Fırtına, maliyeti uygun, geleceği parlak isimleri kovalıyor 23’lük forvet için Montevideo ile temas kuruldu.

Son dönemde transferde nokta atışı hamleler yapan bordo-mavililer bu politikalarını sürdürmeyi planlıyor. Marka isimler haricinde maliyeti uygun, geleceği parlak genç yıldız adayları peşinde de koşan temsilcisinin radarına takılan son isim Ignacio oldu. Uruguaylı futbolcu ülkesinin takımlarından Montevideo'da forma giyiyor. Scout ekibinin detaylı taramasına takılan 23 yaşındaki forvet için kulübü Liverpool Montevideo ile ilk temas kuruldu. Ramirez de Avrupa futboluna açılış kapısı olarak 'da oynamaya sıcak bakıyor.

  1. 20.4.2020
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