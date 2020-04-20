Ramirez için ilk yoklama
Fırtına, maliyeti uygun, geleceği parlak isimleri kovalıyor 23’lük forvet için Liverpool Montevideo ile temas kuruldu.
Son dönemde transferde nokta atışı hamleler yapan bordo-mavililer bu politikalarını sürdürmeyi planlıyor. Marka isimler haricinde maliyeti uygun, geleceği parlak genç yıldız adayları peşinde de koşan Karadeniz temsilcisinin radarına takılan son isim Ignacio Ramirez oldu. Uruguaylı futbolcu ülkesinin takımlarından Liverpool Montevideo'da forma giyiyor. Scout ekibinin detaylı taramasına takılan 23 yaşındaki forvet için kulübü Liverpool Montevideo ile ilk temas kuruldu. Ramirez de Avrupa futboluna açılış kapısı olarak Trabzonspor'da oynamaya sıcak bakıyor.
- 20.4.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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