Ramirez için ilk yoklama

Son dönemde transferde nokta atışı hamleler yapan bordo-mavililer bu politikalarını sürdürmeyi planlıyor. Marka isimler haricinde maliyeti uygun, geleceği parlak genç yıldız adayları peşinde de koşan Karadeniz temsilcisinin radarına takılan son isim Ignacio Ramirez oldu. Uruguaylı futbolcu ülkesinin takımlarından Liverpool Montevideo'da forma giyiyor. Scout ekibinin detaylı taramasına takılan 23 yaşındaki forvet için kulübü Liverpool Montevideo ile ilk temas kuruldu. Ramirez de Avrupa futboluna açılış kapısı olarak Trabzonspor'da oynamaya sıcak bakıyor.