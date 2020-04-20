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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Ödemelerde sorun yok

Ödemelerde sorun yok

Koronavirüs nedeniyle kulübe sıcak para akışı kesildi. Ancak buna rağmen 'da ödemelerde herhangi bir sıkıntı olmadığı belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle kulübe sıcak para akışı kesildi. Ancak buna rağmen 'da ödemelerde herhangi bir sıkıntı olmadığı belirtildi. Ayağını yorganına göre uzatan yönetim pandemi sırasında mali açıdan diğer kulüplere göre daha rahat hareket edebiliyor. Fırtına'da sadece futbolculardan indirim isteniyor.

  1. 20.4.2020
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