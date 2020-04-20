Ödemelerde sorun yok

Koronavirüs nedeniyle kulübe sıcak para akışı kesildi. Ancak buna rağmen Trabzonspor'da ödemelerde herhangi bir sıkıntı olmadığı belirtildi. Ayağını yorganına göre uzatan yönetim pandemi sırasında mali açıdan diğer kulüplere göre daha rahat hareket edebiliyor. Fırtına'da sadece futbolculardan indirim isteniyor.