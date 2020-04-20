O kupayı istiyoruz - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor O kupayı istiyoruz

O kupayı istiyoruz

O kupayı istiyoruz

'un kalecisi futbolu özlediğini söyledi.

'un kalecisi futbolu özlediğini söyledi. 23 yaşındaki eldiven "Koronavirüs sebebiyle evde olduğumuz günlerde kulübümüzün verdiği idman programı dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendimize bu dönemde iyi bakıyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Ligler yeniden başladığında bir sakatlık yaşamamak için kendimizi hatır tutuyoruz" ifadelerini kullandı. Uğurcan, bu sezon şampiyonluğa yakın olduklarını belirterek "O kupayı kaldırmayı ve taraftarımızla birlikte stadımızda kutlamayı çok istiyoruz. Bir an önce sahalara dönmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

  1. 20.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

O kupayı istiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA