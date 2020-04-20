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20 Nisan 2020, Pazartesi
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İkinci Sörloth operasyonu! Premier Lig'in yıldızı 'a

İkinci Sörloth operasyonu! Premier Lig'in yıldızı Trabzonspor'a

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada 'da çalışmaları hızlandırıldı. temsilcisi tıpkı Sörloth transferinde olduğu gibi Nijeryalı golcü Kelechi 'yu da kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. 23’lük futbolcuyla temas sürüyor.

Fırtınası, transferde büyük oynuyor... Geçtiğimiz yaz döneminde 'u renklerine bağlayarak turnayı gözünden vuran bordo-mavililer şimdi de 'nin golcüsü Kelechi 'nun peşine düştü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ada'da istediğini bulamayan 23 yaşındaki futbolcuyla ciddi biçimde ilgileniyor. Fırtına, 'ta 'istenmeyan adam' olup kendilerinde parlayan Sörloth'u göstererek İheanacho'yu iknaya çalışıyor.

Kelechi Iheanacho bu sezon Leicester City'de istediği süreleri bir türlü bulamadı. Ligde 12 maçta 589 dakika oynayan Nijeryalı hücum oyuncusu 3 defa ağları sarsarken, 3 de asist yaptı. Lig Kupası'nda 4 gol daha kaydeden İheanacho toplamda 7 defa fileleri havalandırdı. Karadeniz temsilcisi, genç forveti tıpkı Alexander Sörloth'ta olduğu gibi kiralık olarak renklerine bağlamayı hedefliyor. Menajeri de İheanacho'nun yeniden sıçrama yapmak için Trabzonspor gibi bir kulübe ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

  1. 20.4.2020
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