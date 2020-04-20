İkinci Sörloth operasyonu! Premier Lig'in yıldızı Trabzonspor'a

Karadeniz Fırtınası, transferde büyük oynuyor... Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Alexander Sörloth'u renklerine bağlayarak turnayı gözünden vuran bordo-mavililer şimdi de Leicester City'nin golcüsü Kelechi Iheanacho'nun peşine düştü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ada'da istediğini bulamayan 23 yaşındaki futbolcuyla Trabzonspor ciddi biçimde ilgileniyor. Fırtına, Crystal Palace'ta 'istenmeyan adam' olup kendilerinde parlayan Sörloth'u göstererek İheanacho'yu iknaya çalışıyor.

Kelechi Iheanacho bu sezon Leicester City'de istediği süreleri bir türlü bulamadı. Ligde 12 maçta 589 dakika oynayan Nijeryalı hücum oyuncusu 3 defa ağları sarsarken, 3 de asist yaptı. Lig Kupası'nda 4 gol daha kaydeden İheanacho toplamda 7 defa fileleri havalandırdı. Karadeniz temsilcisi, genç forveti tıpkı Alexander Sörloth'ta olduğu gibi kiralık olarak renklerine bağlamayı hedefliyor. Menajeri de İheanacho'nun yeniden sıçrama yapmak için Trabzonspor gibi bir kulübe ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.