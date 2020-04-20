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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Haaland kadar iyi

Haaland kadar iyi

Fırtına'nın süper forveti golleri, asistleri ve mükemmel futboluyla devlerini peşine takmıştı.

Fırtına'nın süper forveti golleri, asistleri ve mükemmel futboluyla devlerini peşine takmıştı. beIN Sports'un yabancı edisyonları bu sezon 'da müthiş işler yapan Erling Haaland'ın haklı övgüleri aldığını söyledi ancak "Avrupa'yı sarsan tek Norveçli o değil. Sörloth da harika bir sezon geçiriyor" yorumunu eklediler.

  1. 20.4.2020
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