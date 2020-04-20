Haaland kadar iyi

Fırtına'nın süper forveti Alexander Sörloth golleri, asistleri ve mükemmel futboluyla Avrupa devlerini peşine takmıştı. beIN Sports'un yabancı edisyonları bu sezon Borussia Dortmund'da müthiş işler yapan Erling Haaland'ın haklı övgüleri aldığını söyledi ancak "Avrupa'yı sarsan tek Norveçli o değil. Sörloth da harika bir sezon geçiriyor" yorumunu eklediler.