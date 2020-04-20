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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Ekuban: Tekliflerle ilgilenmiyorum

Ekuban: Tekliflerle ilgilenmiyorum

Rangers ve Celtic'in istediği şu anda teklifleriyle ilgilenmediğini söyledi.

Rangers ve Celtic'in istediği Caleb Ekuban şu anda teklifleriyle ilgilenmediğini söyledi. Başarılı hücum oyuncusu "Şu aşamada sadece ligin sonunu ve burada kazanmaya yakın olduğumuz şampiyonluğu düşünüyorum. 'da mutluyum. Bunlar sezon sonu oturulur, konuşulur" ifadelerini kullandı.

  1. 20.4.2020
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