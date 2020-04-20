Ekuban: Tekliflerle ilgilenmiyorum

Rangers ve Celtic'in istediği Caleb Ekuban şu anda transfer teklifleriyle ilgilenmediğini söyledi. Başarılı hücum oyuncusu "Şu aşamada sadece ligin sonunu ve burada kazanmaya yakın olduğumuz şampiyonluğu düşünüyorum. Trabzon'da mutluyum. Bunlar sezon sonu oturulur, konuşulur" ifadelerini kullandı.