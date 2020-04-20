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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Campi’den nefis

Campi’den nefis yemek

Trabzonsporlu futbolcular mutfaktaki maharetlerini konuşturmaya devam ediyor.

Trabzonsporlu futbolcular mutfaktaki maharetlerini konuşturmaya devam ediyor. Mutfağa giren son isim oldu. Arjantinli savunma oyuncusu yöresel Noquis yemeğini yaptı. Patatesleri ezerek yapılan yemeği ustalıkla pişiren 29 yaşındaki oyuncu ardından ailesiyle birlikte afiyetle yedi. Taraftarlar " Gaston Campi'nin sol ayağı kadar güzel görünüyor" yorumu yaptılar.

Gaston Campi'den Filip Novak'a 'Arjantin usulü' cevap!

  1. 20.4.2020
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