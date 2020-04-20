Campi’den nefis yemek

Trabzonsporlu futbolcular mutfaktaki maharetlerini konuşturmaya devam ediyor. Mutfağa giren son isim Gaston Campi oldu. Arjantinli savunma oyuncusu yöresel Noquis yemeğini yaptı. Patatesleri ezerek yapılan yemeği ustalıkla pişiren 29 yaşındaki oyuncu ardından ailesiyle birlikte afiyetle yedi. Taraftarlar "Yemek Gaston Campi'nin sol ayağı kadar güzel görünüyor" yorumu yaptılar.