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19 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Fırtına bombayı patlattı! İmzaya hazır

'un uzun süredir takip ettiği Nedelev imza atmaya hazır

Trabzonspor'un uzun süredir takip ettiği Nedelev imza atmaya hazır

, ’in hücum oyuncusu için uzun süre uğraşmıştı ancak kulübünü aşamamıştı. 27 yaşındaki futbolcu sezon sonu bordo-mavili kulübe imza atacak.

bir yandan sezonun kalan 8 maçı öncesinde antrenman takvimini yerleştirmeye çalışırken diğer taraftan transferde de hareketli günler geçiriyor. temsilcisi, devre arasında da uzun süre peşinden koştuğu için bir harekat daha başlattı. Bordo-mavililer, devre arasında Bulgar yıldızı renklerine bağlamak istemiş ancak kulübü 'in sürekli değişen istekleri sonrası bu transferi askıya almıştı. Trabzonspor şimdi 27 yaşındaki futbolcuyu bitirmek istiyor.

RAKAMLAR DÜŞTÜ

Bordo-mavililer Todor Nedelev için Botev Plovdiv ile ilk temas kurduğunda rakamı 3 milyon euro'dan açmışlardı. Ardından rakamı bir indirip bir yükselttiler ve Karadeniz temsilcisi transferden çekildi. Koronavirüs sonrası ise işler tamamen değişti. Trabzonspor bir kez daha Todor Nedelev için Bulgar ekibiyle temas kurdu. Mali krizden kötü şekilde etkilenen Botev Plovdiv bu kez oldukça düşük bir bonservis bedeli söyledi. Karadeniz ekibi sezon sonunda 27 yaşındaki yıldızı alacak.

SCOUTLAR HEP İZLEDİ

Todor Nedelev'in Trabzonspor'a transferi devre arası gerçekleşmese de Fırtına, Bulgar oyuncuyu izlemeyi sürdürdü. Karadeniz ekibinin scoutları, Botev Plovdiv'in maçlarını takip etti ve raporlarını hazırladı. Olumlu raporlar teknik direktör Hüseyin Çimşir'e de iletildi. Çimşir'in onayı sonrası Trabzonspor ikinci harekatını başlattı.

  1. 19.4.2020
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