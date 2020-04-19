Trabzonspor'da Pereria ile anlaşma tamam! İmzalar sezon sonu atılıyor
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da mevcut oyunculardan Pereria'nın son durumu merak ediliyordu. Deneyimli futbolcunun bordo-mavili takımda olmaktan dolayı mutlu olduğu ve ayrılmayı hiç düşünmediği kaydedildi. Trabzonspor'un da Portekizli futbolcunun profesyonelliğinden memnun olduğu için sezon sonunda yeni kontrat önereceği bildirildi.
Karadeniz ekibi Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Joao Pereira'nın, Fırtına'dan ayrılma niyeti yok. Sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasını dert etmeyen 35 yaşındaki futbolcu, sadece şampiyonluğa odaklanmış durumda.
Tecrübeli oyuncunun profesyonelliğinden veilerleyen yaşına rağmen istikrarından memnun olan Bordo-Mavili yönetimin en kısa zamanda Pereira'ya yeni kontrat önermesi bekleniyor.
Bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giyen Portekizli yıldız 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
- 19.04.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da Pereria ile anlaşma tamam! İmzalar sezon sonu atılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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