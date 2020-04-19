Trabzonspor'da Pereria ile anlaşma tamam! İmzalar sezon sonu atılıyor

Karadeniz ekibi Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Joao Pereira'nın, Fırtına'dan ayrılma niyeti yok. Sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasını dert etmeyen 35 yaşındaki futbolcu, sadece şampiyonluğa odaklanmış durumda.





Tecrübeli oyuncunun profesyonelliğinden veilerleyen yaşına rağmen istikrarından memnun olan Bordo-Mavili yönetimin en kısa zamanda Pereira'ya yeni kontrat önermesi bekleniyor.

Bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giyen Portekizli yıldız 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.