Trabzonspor'da Pereria ile anlaşma tamam! İmzalar sezon sonu atılıyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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'da ile anlaşma tamam! İmzalar sezon sonu atılıyor

Trabzonspor'da Pereria ile anlaşma tamam! İmzalar sezon sonu atılıyor

ekiplerinden 'da mevcut oyunculardan 'nın son durumu merak ediliyordu. Deneyimli futbolcunun bordo-mavili takımda olmaktan dolayı mutlu olduğu ve ayrılmayı hiç düşünmediği kaydedildi. Trabzonspor'un da Portekizli futbolcunun profesyonelliğinden memnun olduğu için sezon sonunda yeni kontrat önereceği bildirildi.

ekibi 'un Portekizli sağ beki Joao Pereira'nın, Fırtına'dan ayrılma niyeti yok. Sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasını dert etmeyen 35 yaşındaki futbolcu, sadece şampiyonluğa odaklanmış durumda.

Tecrübeli oyuncunun profesyonelliğinden veilerleyen yaşına rağmen istikrarından memnun olan Bordo-Mavili yönetimin en kısa zamanda Pereira'ya yeni kontrat önermesi bekleniyor.

Bu sezon 'de 22 maçta forma giyen Portekizli yıldız 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 19.04.2020
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