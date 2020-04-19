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19 Nisan 2020, Pazar
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Sörloth’un dönüşümü

Sörloth’un dönüşümü

İngiliz besoccer sitesi, 'un 'da müthiş bir değişime gittiğini yazdı. Haberde, Norveçli futbolcunun 'ta kaybolmaya yüz tuttuğunu, temsilcisinde ise kariyer sezonunu yaşadığını belirtti. "Sörloth'un büyük dönüşümü" başlığıyla verilen haberde 24 yaşındaki futbolcunun kısa sürede Avrupa devlerinin gözdesi haline geldiği kaydedildi.

İngiliz besoccer sitesi, 'un 'da müthiş bir değişime gittiğini yazdı. Haberde, Norveçli futbolcunun 'ta kaybolmaya yüz tuttuğunu, temsilcisinde ise kariyer sezonunu yaşadığını belirtti. "Sörloth'un büyük dönüşümü" başlığıyla verilen haberde 24 yaşındaki futbolcunun kısa sürede Avrupa devlerinin gözdesi haline geldiği kaydedildi.
  1. 19.4.2020
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