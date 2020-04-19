Sörloth’un dönüşümü
İngiliz besoccer sitesi, Alexander Sörloth'un Trabzonspor'da müthiş bir değişime gittiğini yazdı. Haberde, Norveçli futbolcunun Crystal Palace'ta kaybolmaya yüz tuttuğunu, Karadeniz temsilcisinde ise kariyer sezonunu yaşadığını belirtti. "Sörloth'un büyük dönüşümü" başlığıyla verilen haberde 24 yaşındaki futbolcunun kısa sürede Avrupa devlerinin gözdesi haline geldiği kaydedildi.
- 19.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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