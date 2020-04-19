Parmak’ın acı günü - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Parmak’ın acı günü

Parmak’ın acı günü

Parmak’ın acı günü

'un başarılı orta sahası Abdulkadir Parmak kuzeli 'yi kaybetti. Parmak kuzeninin ölümü sonrası büyük bir acı çektiğini ve onu asla unutmayacağını belirtti. Geçen yıl maçı sonrasında "Ben savaşarak Trabzonspor formasnıı giydim o da savaşarak bu hastalığı yenecek" demişti.

'un başarılı orta sahası Abdulkadir Parmak kuzeli 'yi kaybetti. Parmak kuzeninin ölümü sonrası büyük bir acı çektiğini ve onu asla unutmayacağını belirtti. Geçen yıl maçı sonrasında "Ben savaşarak Trabzonspor formasnıı giydim o da savaşarak bu hastalığı yenecek" demişti.
  1. 19.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Parmak’ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA