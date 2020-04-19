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19 Nisan 2020, Pazar
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Önce şampiyonluk

Önce şampiyonluk

Abdülkadir Ömür, Messi ile 'da oynama hayali olduğunu söyledi. Ancak "Önceliğim formasıyla bir şampiyonluk yaşamak" dedi.

temsilcisinin yıldızı geleceğiyle ilgili konuştu. Abdülkadir Ömür, "Ben de ve ağabeylerim gibi bir gün 'da forma giymek isterim. Özellikle de ile aynı takımda oynamak gibi bir hayalim var. Ancak önceliğim her zaman . Bu forma altında şampiyonluk yaşamadan Trabzon'dan ayrılmak istemiyorum" ifadelerini kullandı. 20 yaşındaki futbolcunun adı sakatlığından önce birçok Avrupa deviyle birlikte anılıyordu. Bordo-mavili yönetim de şampiyonluk kupasını kaldırmadan Abdülkadir Ömür ile yolları ayırmayı planlamıyor. Ardından rekor bir bonservisle onu Avrupa'ya gönderecek.
  1. 19.4.2020
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