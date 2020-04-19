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19 Nisan 2020, Pazar
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Novak-Sosa morali

Novak-Sosa morali

ve 'nde görev yapan iki personel corona virüsü günlerinde morali yine bordo-mavililerde buldular. Yılmaz ve önlüklerinin arkasına Sosa ve Novak'ın isimlerini yazdılar. Bu kare beğeni yağmuruna tutuldu. Taraftarlar "Size minnettarız" dediler.

ve 'nde görev yapan iki personel corona virüsü günlerinde morali yine bordo-mavililerde buldular. Yılmaz ve önlüklerinin arkasına Sosa ve Novak'ın isimlerini yazdılar. Bu kare beğeni yağmuruna tutuldu. Taraftarlar "Size minnettarız" dediler.
  1. 19.4.2020
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