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19 Nisan 2020, Pazar
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’yı ben getirdim

Jose Sosa’yı ben getirdim

Kariyerini şu anda Denizlispor'da sürdüren eski Şahan, 'nın transferinde önemli rol oynadığını açıkladı. Olcay "Sosa çok büyük bir futbolcu. 'a gelmeden önce onu günlerce aradım. İkna etmeye çalıştım. Gelmesi için ben ikna ettim diyebilirim" dedi.

Kariyerini şu anda Denizlispor'da sürdüren eski Şahan, 'nın transferinde önemli rol oynadığını açıkladı. Olcay "Sosa çok büyük bir futbolcu. 'a gelmeden önce onu günlerce aradım. İkna etmeye çalıştım. Gelmesi için ben ikna ettim diyebilirim. Gerçekten müthiş bir futbolcu ve kalitesini gösteriyor" dedi. kariyeri boyunca birlikte oynadığı en iyi yabancı futbolcunun Jose Sosa olduğunu söyledi. Onun oyun aklına ve tekniğine hayran olduğunu belirten tecrübeli futbolcu "Sosa mı mı" sorusuna da Sosa yanıtını verdi.
  1. 19.4.2020
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