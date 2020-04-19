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19 Nisan 2020, Pazar
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Ekuban’a çifte kıskaç

Ekuban’a çifte kıskaç

 iki devi birden 'un Ganalı yıldızının peşine düştü. de da kadrosunu ile güçlendirmeyi hedefliyor. Ancak önlerinde engeli var. Bordo-mavili kulübün başkanı 26 yaşındaki hücum oyuncusu için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. İki İskoç temsilcisi de bu rakamı yüksek buluyor. 2022 sonunda bitiyor.

iki devi birden 'un Ganalı yıldızının peşine düştü. de da kadrosunu ile güçlendirmeyi hedefliyor. Ancak önlerinde engeli var. Bordo-mavili kulübün başkanı 26 yaşındaki hücum oyuncusu için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. İki İskoç temsilcisi de bu rakamı yüksek buluyor. 2022 sonunda bitiyor.
  1. 19.4.2020
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