Ekuban’a çifte kıskaç
İskoçların iki devi birden Trabzonspor'un Ganalı yıldızının peşine düştü. Celtic de Rangers da kadrosunu Caleb Ekuban ile güçlendirmeyi hedefliyor. Ancak önlerinde Ahmet Ağaoğlu engeli var. Bordo-mavili kulübün başkanı 26 yaşındaki hücum oyuncusu için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. İki İskoç temsilcisi de bu rakamı yüksek buluyor. Kontratı 2022 sonunda bitiyor.
- 19.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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