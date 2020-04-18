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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Şutta da zirvede

Şutta da zirvede

 Lig'de bu sezon oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden , 53 puanla averajla lider durumda yer alıyor.

Lig'de bu sezon oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden , 53 puanla averajla lider durumda yer alıyor. Bordo-mavililer bu sezon ligde oynadığı maçlarda en çok şutu 'u 6-2 mağlup ettiği karşılaşmada çekti. ekibi söz konusu karşılaşmada 31 şut çekerken bu şutların 13'ü isabetli oldu. Bordo-mavililer en az şutu ise FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta 6 şutla atarken, 2 şutu kaleyi buldu.

  1. 18.4.2020
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