Şutta da zirvede

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, 53 puanla averajla lider durumda yer alıyor. Bordo-mavililer bu sezon ligde oynadığı maçlarda en çok şutu Kayserispor'u 6-2 mağlup ettiği karşılaşmada çekti. Karadeniz ekibi söz konusu karşılaşmada 31 şut çekerken bu şutların 13'ü isabetli oldu. Bordo-mavililer en az şutu ise Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta 6 şutla atarken, 2 şutu kaleyi buldu.