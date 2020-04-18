Kaptan Sosa’nın ikinci baharı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Kaptan Sosa’nın ikinci baharı

Kaptan ’nın ikinci baharı

Kaptan Sosa’nın ikinci baharı

Tangocu bu sezon bir başka oynuyor. 36 maç, 2 bin 988 dakika forma giyen tangocu, 8 gol, 9 asistle takımına katkı sağladı.

Tangocu bu sezon bir başka oynuyor. 36 maç, 2 bin 988 dakika forma giyen tangocu, 8 gol, 9 asistle takımına katkı sağladı. Nwakaeme bu sezon 37 maçta 2 bin 997 dakika sahada kalırken 13 gol, 8 asist yaptı. Uğurcan ise bu sezon 33 maçta 2 bin 936 dakika sahada kaldı. 32 maçta forma giyen Çek sol bek 2 bin 821 dakika sahada kalırken 5 gol attı, 1 asist yaptı. Novak, 'de en çok gol atan savunma oyuncularının başında yer alıyor.

  1. 18.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaptan Sosa’nın ikinci baharı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA