Kanga veya daha iyi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Kanga veya daha iyi

Kanga veya daha iyi

Kanga veya daha iyi

'un Gabonlu orta saha ya da daha iyi bir isim alacağı belirtildi.

Sparta Prag ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek için uzun zamandır nabız yokluyordu. Çek basınına yaptığı açıklamada Trabzonspor ile yaptığı görüşmeleri doğrulayan Gabonlu orta saha bir süredir ise temas halinde olmadıklarını söylemişti. Bordo-mavili kulübün scout ekibinin 29 yaşındaki futbolcu konusunda olumlu referanslar verdiği ancak aynı bölge için bitiricilik özellikleri daha iyi olan bir isim arayışının da devam ettiği öğrenildi. Yönetimin önümüzdeki günlerde Kanga ile bir görüşme daha yaparak maddi taleplerini tekrar gözden geçirmeyi planladığı da ifade edildi.

KULÜBÜNÜ REDDETTİ

Kanga'nın ile sözleşme yenilemeye sıcak bakmadığı öğrenilirken, Trabzonspor'un bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. Gabonlu orta saha, Sparta Prag formasıyla bu sezon çıktığı 24 karşılaşmada 11 gol attı ve 8 de asist yaptı

  1. 18.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kanga veya daha iyi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA