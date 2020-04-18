Kanga veya daha iyi
Trabzonspor'un Gabonlu orta saha ya da daha iyi bir isim alacağı belirtildi.
Sparta Prag ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Guelor Kanga için Trabzonspor uzun zamandır nabız yokluyordu. Çek basınına yaptığı açıklamada Trabzonspor ile yaptığı görüşmeleri doğrulayan Gabonlu orta saha bir süredir ise temas halinde olmadıklarını söylemişti. Bordo-mavili kulübün scout ekibinin 29 yaşındaki futbolcu konusunda olumlu referanslar verdiği ancak aynı bölge için bitiricilik özellikleri daha iyi olan bir isim arayışının da devam ettiği öğrenildi. Yönetimin önümüzdeki günlerde Kanga ile bir görüşme daha yaparak maddi taleplerini tekrar gözden geçirmeyi planladığı da ifade edildi.
KULÜBÜNÜ REDDETTİ
Kanga'nın Sparta Prag ile sözleşme yenilemeye sıcak bakmadığı öğrenilirken, Trabzonspor'un bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. Gabonlu orta saha, Sparta Prag formasıyla bu sezon çıktığı 24 karşılaşmada 11 gol attı ve 8 de asist yaptı
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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