Akyazı’dan çıkış yok
Fırtına, Şenol Güneş Stadı'nda çıktığı 14 maçta 9 galibiyet alırken, bu periyotta tam 50 net pozisyon yakaladı.
Fırtına, Şenol Güneş Stadı'nda çıktığı 14 maçta 9 galibiyet alırken, bu periyotta tam 50 net pozisyon yakaladı. Bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alan bordo-mavililer, Opta verilerine göre rakip ceza sahasında 385 kez topla buluştu. Gol beklentisi istatistiğinde de yüzde 32.8'lik oran ile Trabzonspor zirvede yer alıyor. Kısacası Karadeniz devi, hücum istatistikleriyle iç sahada öne çıkıyor.
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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