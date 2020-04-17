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17 Nisan 2020, Cuma
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kazandı

Trabzonspor kazandı

 devinin bir taraftarı hesabı üzerinden Corinthians ile 'u yarıştırdı. Toplam 172 bin oyun kullanıldığı ankette bordo-mavililer yüzde 51 ile anketi kazanırken, yaşanan sevinçleri de sosyal medyada paylaştı.

devinin bir taraftarı hesabı üzerinden Corinthians ile 'u yarıştırdı. Toplam 172 bin oyun kullanıldığı ankette bordo-mavililer yüzde 51 ile anketi kazanırken, yaşanan sevinçleri de sosyal medyada paylaştı.
  1. 17.4.2020
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