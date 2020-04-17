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17 Nisan 2020, Cuma
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Tabaklarımı geri verin

Tabaklarımı geri verin

Bordo-mavili kulübün başlattığı "Mutfak pasları" programında bu kez Novak mutfağa girdi ve tavuk şinitzel ve patates salatası yaptı.

Bordo-mavili kulübün başlattığı "Mutfak pasları" programında bu kez Novak mutfağa girdi ve tavuk şinitzel ve patates salatası yaptı. Yemekleri hazırladığı sırada döneri çok sevdiğini anlatan 29 yaşındaki sol bek, 'da arkadaşları ile sürekli döner yemeye gittikleri bir yer olduğunu, ayrıca pideyi de sevdiğini dile getirdi. Hazırladıkları pastalardan sürekli Kamil ve Ekuban'a ikram ettikleri için evde pasta tabağı kalmadığını gülümseyerek anlatan Novak, arkadaşlarından en kısa zamanda tabakları iade etmelerini istedi. Çekyalı savunmacı, yemeğin ardından mutfak pasını 'ye atarak, "Bakalım Arjantin'den hangi yemeği pişirecek. Campi sıra sende" dedi.
  1. 17.4.2020
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