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17 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Örnek futbolcu Filip Novak

Örnek futbolcu Filip

Örnek futbolcu Filip Novak

 önemli isimlerinden olan ; 2017-18'in devre arasında Midtjylland'dan gelmiş ve o dönemden beri gösterdiği performansla alkış almıştı.

önemli isimlerinden olan ; 2017-18'in devre arasında Midtjylland'dan gelmiş ve o dönemden beri gösterdiği performansla alkış almıştı. İstikrarlı yapısı, sol bekteki sıkıntıyı çözmesi ve profesyonel tutumuyla her zaman beğenilen Çekyalı savunmacı son olarak sözleşme konusundaki yaklaşımıyla da örnek gösterildi. Sadece 2 milyon euro bonservisle gelen Novak; 2.5 senede 79 maçta 14 gol attı, 3 asist yaptı.
  1. 17.4.2020
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