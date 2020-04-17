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17 Nisan 2020, Cuma
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bütçeyi hazırladı! İşte Sörloth için yapılacak teklif

Napoli bütçeyi hazırladı! İşte Sörloth için yapılacak teklif

ekiplerinden 'un yıldız santrforu transferin gözdesi konumuna geldi. Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Norveçli golcü için en ciddi adayın ise olduğu öğrenildi. İtalyan ekibinin Sörloth'un transferi için 14 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ifade edildi.

, attığı gollerle 'e damga vurmayı başardı. Güçlü fiziği, son vuruşlardaki kalitesi ve hava toplarındaki hakimiyetiyle komple bir golcü olan Norveçli yıldız, Avrupa'dan birçok takımın ilgisini çekti. Transferin gözdesi konumuna gelen Alexander Sörloth için 'nin ayırdığı bütçe de belli oldu.

14 MİLYON EURO VERMEYE HAZIR!
Bordo-mavililerin 'tan 6 milyon Euro satın alma opsiyonu ile iki yıllığına kiraladığı oyuncu için Napoli'nin 14 milyon Euro vermeye hazır olduğu iddia edildi. Henüz resmi bir görüşme olmamasına rağmen 'un tutumu belirsizliğini koruyor.

SÖRLOTH MESSI'Yİ SOLLADI
Bu arada Avrupa'nın golcü futbolcuları lig heyecanının yeniden başlamasını ayrı bir hedefle bekliyor. Çünkü krallık yarışı orada da tam gaz sürüyor. 39 resmi maçta 25 gol atan ve 0.64 ortalama ile listede 8. sırada yer alan Trabzonsporlu Sörloth da o yıldızlardan biri.

Norveçli oyuncu, 32 maçta 25 gol ve 0.78 ortalamalı Ronaldo'nun gerisinde yer alırken, 31 maçta 24 gole sahip Messi'nin ise önünde bulunuyor. Listenin ilk basamağında 33 maçta 40 golle Salzburg'dan Borussia Dordmund'a giden Haaland bulunuyor. (Sabah)

  1. 17.04.2020
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