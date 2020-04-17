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17 Nisan 2020, Cuma
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’ın durumu belirsiz

Messias’ın durumu belirsiz

'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı 'ın kaderi netleşmedi. Çok fazla forma şansı bulamayan 30 yaşındaki stoperin takım arkadaşları ile uyumlu olduğu ama performansının istenen seviyeye ulaşmadığı belirtildi.

'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı 'ın kaderi netleşmedi. Çok fazla forma şansı bulamayan 30 yaşındaki stoperin takım arkadaşları ile uyumlu olduğu ama performansının istenen seviyeye ulaşmadığı belirtildi.
  1. 17.4.2020
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