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17 Nisan 2020, Cuma
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Hüseyin hoca boş durmuyor

Hüseyin hoca boş durmuyor

virüsü salgını tüm dünyada hayatı olumsuz etkilerken, futboldaki belirsizlik süreci de devam ediyor. her an başlayacakmış gibi çalışmalarını bireysel olarak sürdüren bordo- mavili futbolcuları da markaja almış durumda. 40 yaşındaki hoca oyuncuları sıkı takip ediyor.

virüsü salgını tüm dünyada hayatı olumsuz etkilerken, futboldaki belirsizlik süreci de devam ediyor. her an başlayacakmış gibi çalışmalarını bireysel olarak sürdüren bordo- mavili futbolcuları da markaja almış durumda. 40 yaşındaki hoca oyuncuları sıkı takip ediyor.
  1. 17.4.2020
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