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17 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Evini spor salonuna çevirdi!

Evini !

Evini spor salonuna çevirdi!

futbolculardan , evinin bir odasını ve çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Evinin bahçesinde kondisyon antrenmanlarını yapan 28 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat, salonda ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarını gerçekleştirerek maçları bekliyor.

futbolculardan , evinin bir odasını ve çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Evinin bahçesinde kondisyon antrenmanlarını yapan 28 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat, salonda ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarını gerçekleştirerek maçları bekliyor.
  1. 17.4.2020
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