14 gün kurala uyup evimizde kalalım
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. "Hepimiz sevdamızı çok özledik" diyen Doğan, "O günlere kavuşmak için can atıyoruz. Lakin önce sağlığımız. 14 kurala hep beraber uyalım ki salgını bir an önce yok edip, sevdamıza yeniden merhaba diyelim" dedi.
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. "Hepimiz sevdamızı çok özledik" diyen Doğan, "O günlere kavuşmak için can atıyoruz. Lakin önce sağlığımız. 14 kurala hep beraber uyalım ki salgını bir an önce yok edip, sevdamıza yeniden merhaba diyelim" dedi. Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon 61 TL bağışta bulunmuştu.
- 17.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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