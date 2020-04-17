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17 Nisan 2020, Cuma
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14 gün kurala uyup evimizde kalalım

14 gün kurala uyup evimizde kalalım

Başkan Yardımcısı , hesabından çağrıda bulundu. "Hepimiz sevdamızı çok özledik" diyen Doğan, "O günlere kavuşmak için can atıyoruz. Lakin önce sağlığımız. 14 kurala hep beraber uyalım ki salgını bir an önce yok edip, sevdamıza yeniden merhaba diyelim" dedi.

Başkan Yardımcısı , hesabından çağrıda bulundu. "Hepimiz sevdamızı çok özledik" diyen Doğan, "O günlere kavuşmak için can atıyoruz. Lakin önce sağlığımız. 14 kurala hep beraber uyalım ki salgını bir an önce yok edip, sevdamıza yeniden merhaba diyelim" dedi. Doğan, 'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon 61 TL bağışta bulunmuştu.

  1. 17.4.2020
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