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16 Nisan 2020, Perşembe
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Tarihten bir yaprak

Tarihten bir yaprak

2015-2016 sezonunun 22. haftasında 'da 'a konuk olan 'da 'un yaptığı hareket yıllarca unutulmadı.

2015-2016 sezonunun 22. haftasında 'da 'a konuk olan 'da 'un yaptığı hareket yıllarca unutulmadı. Salih Dursun, kartını düşüren hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı gösterdi ve sonra atıldı. Trabzonspor maçı 7 kişi tamamlarken, Dursun'un yaptığı bu hareket hem ülke hem de dünya basınında büyük yankı buldu ve haftalarca konuşuldu.
  1. 16.4.2020
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