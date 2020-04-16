Kurallara harfiyen uyuyorum
Koronavırüs salgını nedeniyle Trabzon'daki evinde kalan Joao Pereira, Arjantin basınına önemli açıklamalarda bulundu.
RONALDO, SOSA VE ÖMÜR
Karadeniz devinin tecrübeli ismi Pereira, sosyal medya hesabından kendisine gelen soruları yanıtladı. Bir takipçisinin "En iyi 11'in ne olurdu?" sorusunu yanıtlayan Pereira, Trabzonspor'dan iki ismi kadrosuna yazdı. Forvet hattına Cristiano Ronaldo'yu koyan tecrübeli isim, Abdülkadir Ömür ve Sosa'yı da hemen arkasına yazdı. Pereira'nın bu paylaşımı büyük beğeni aldı.
- 16.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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