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16 Nisan 2020, Perşembe
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İlk 10 içine girdi

İlk 10 içine girdi

'de zirvede bulunan 'un yakaladığı bu başarı istatistiklere de yansırken, Avrupa'nın dev takımlarını bile gerisinde bıraktı.

'de zirvede bulunan 'un yakaladığı bu başarı istatistiklere de yansırken, Avrupa'nın dev takımlarını bile gerisinde bıraktı. Deplasmanda sadece bir yenilgi alarak Avrupa'nın en iyisi olan Fırtına, maç başına puan ortalamasında ise Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasında. Ligde 12 deplasmanda bir yenilgi gören devi, bu istatistikle Avrupa'nın 5 büyük ligi ve 'de yer alan 116 ekip içerisinde en başarılı ekip oldu.
  1. 16.4.2020
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