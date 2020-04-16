Ertuğrul Doğan: Hepimiz sevdamızı çok özledik
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan 'Hepimiz sevdamızı çok özledik' derken, ''Corona virüsü salgınını bir an önce yok edip sevdamıza yeniden merhaba diyelim'' açıklamasını yaptı.
Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, corona virüsü nedeniyle evde kal çağrısı yaparak, "Hepimiz sevdamızı çok özledik. O günlere kavuşmak için can atıyoruz. Lakin önce sağlığımız. 14 kurala hep beraber uyalım ki salgını bir an önce yok edip, sevdamıza yeniden merhaba diyelim" dedi.
Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. "Hepimiz sevdamızı çok özledik" diyen Doğan, "O günlere kavuşmak için can atıyoruz. Lakin önce sağlığımız. 14 kurala hep beraber uyalım ki salgını bir an önce yok edip, sevdamıza yeniden merhaba diyelim" ifadelerini kullandı.
Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon 61 TL bağışta bulunarak, ülkenin yaşadığı sıkıntılı günleri kısa zamanda atlatması için katkıda bulunmuştu.
- 16.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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