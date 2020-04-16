Ertuğrul Doğan: Hepimiz sevdamızı çok özledik - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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: Hepimiz sevdamızı çok özledik

Ertuğrul Doğan: Hepimiz sevdamızı çok özledik

ekiplerinden 'da başkan yardımcısı 'Hepimiz sevdamızı çok özledik' derken, ''Corona virüsü salgınını bir an önce yok edip sevdamıza yeniden merhaba diyelim'' açıklamasını yaptı.

Kulüp Başkan Yardımcısı , corona virüsü nedeniyle evde kal çağrısı yaparak, "Hepimiz sevdamızı çok özledik. O günlere kavuşmak için can atıyoruz. Lakin önce sağlığımız. 14 kurala hep beraber uyalım ki salgını bir an önce yok edip, sevdamıza yeniden merhaba diyelim" dedi.

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. "Hepimiz sevdamızı çok özledik" diyen Doğan, "O günlere kavuşmak için can atıyoruz. Lakin önce sağlığımız. 14 kurala hep beraber uyalım ki salgını bir an önce yok edip, sevdamıza yeniden merhaba diyelim" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde 'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon 61 TL bağışta bulunarak, ülkenin yaşadığı sıkıntılı günleri kısa zamanda atlatması için katkıda bulunmuştu.

  1. 16.04.2020
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