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16 Nisan 2020, Perşembe
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Anma mesajı

Anma mesajı

Bordo-mavililer, vefat eden taraftarlarını övdü.

Bordo-mavililer, vefat eden taraftarlarını övdü. Resmi siteden, "1992 Yılında 'da oynanan - maçına giderken trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlarımız Neşat Akyazı, Kürşat Akyazı, Yusuf Sevgi, Hasan Sevgi, İsmail Akyazı ve Ziya Kara'yı saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" denildi.
  1. 16.4.2020
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