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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Zirvelerin adamı

Zirvelerin adamı

Attığı 19 golle 'de gol krallığının zirvesinde bulunan 'un süper forveti Sörloth, geride bıraktığımız mart ayında 7 bin 644 haberde yer alarak spor basınının en çok konuştuğu futbolcu oldu. Listenin ikinci basamağında 7 bin 588 haber ile Falcao, üçüncü basamağında ise 6 bin 40 haber ile Muslera yer aldı.

Attığı 19 golle 'de gol krallığının zirvesinde bulunan 'un süper forveti Sörloth, geride bıraktığımız mart ayında 7 bin 644 haberde yer alarak spor basınının en çok konuştuğu futbolcu oldu. Listenin ikinci basamağında 7 bin 588 haber ile Falcao, üçüncü basamağında ise 6 bin 40 haber ile Muslera yer aldı.
  1. 15.4.2020
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