Trabzonsporlu Manuel da Costa'ya piyango! 3 milyon Euro...
Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde renklerine bağladığı Portekiz asıllı Faslı futbolcu Manuel da Costa eski takımı Al-Ittihad'dan yaklaşık 3 milyon Euro tutarında tazminat kazandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Trabzonspor'un ocak ayında kadrosuna kattığı Faslı defans oyuncusu Manuel da Costa, eski takımı Al-Ittihad'dan yüklü miktarda tazminat kazandı.
Fransız muhabir Manu Lonjon'un sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre FIFA, Al-Ittihad'ı eski oyuncusu Da Costa'ya 3 milyon Euro'dan fazla bir tutar tazminat ödemeye mahkum etti. Suudi Arabistan temsilcisinin bu parayı ödememesi durumunda transfer yasağı cezası alabileceği ifade ediliyor.
Türkiye daha önce Demir Grup Sivasspor forması giyen 33 yaşındaki defans oyuncusu Manuel da Costa, devre arasında geldiği Trabzonspor'da 7 maça çıktı.
- 15.04.2020
- Güncelleme: 15.04.2020 15:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonsporlu Manuel da Costa'ya piyango! 3 milyon Euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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