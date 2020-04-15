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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Trabzonsporlu Manuel da Costa'ya piyango! 3 milyon Euro...

Trabzonsporlu Manuel da Costa'ya piyango! 3 milyon Euro...

'un devre arası döneminde renklerine bağladığı Portekiz asıllı Faslı futbolcu Manuel da Costa eski takımı Al-Ittihad'dan yaklaşık 3 milyon Euro tutarında tazminat kazandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'un ocak ayında kadrosuna kattığı Faslı defans oyuncusu Manuel da Costa, eski takımı Al-Ittihad'dan yüklü miktarda tazminat kazandı.

Fransız muhabir Manu Lonjon'un sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre , Al-Ittihad'ı eski oyuncusu Da Costa'ya 3 milyon Euro'dan fazla bir tutar tazminat ödemeye mahkum etti. temsilcisinin bu parayı ödememesi durumunda yasağı cezası alabileceği ifade ediliyor.

Türkiye daha önce Demir Grup Sivasspor forması giyen 33 yaşındaki defans oyuncusu Manuel da Costa, devre arasında geldiği Trabzonspor'da 7 maça çıktı.


  1. 15.04.2020
  2. Güncelleme: 15.04.2020 15:35
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