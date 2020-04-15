Hüseyin Çimşir: Top patladı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Hüseyin Çimşir: Top patladı

: Top patladı

Hüseyin Çimşir: Top patladı

'un hocası , corona virüsü salgınının etkilerini değerlendirdi. Çimşir, "Salgının ne zaman kontrol altına alınacağının net bir açıklaması yok. Bana göre top patladı ve bu şartların devam etmesi halinde ligin oynanması çok zor olacak gibi" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgının etkileri devam ederken, Türkiye'de ertelenen spor organizasyonlarının ne zaman başlayacağı konusundaki belirsizlik de sürüyor. , haziran ayı başında lige kaldığı yerden devam etme fikrini açıkladı ama gelişmelere göre yeni kararlar alınabilir. Lider 'un teknik direktörü de kararı beklediklerini söyledi. 40 yaşındaki hoca, "Bizim temennimiz ligin yeniden başlaması yönünde fakat salgının ne zaman kontrol altına alınacağının net bir açıklaması yok. Bana göre top patladı ve bu şartların devam etmesi halinde ligin oynanması çok zor olacak gibi görünüyor. Herkes kendine göre yorumluyor ama bekleyip göreceğiz. Her şeyden önce sağlığımızı düşünmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

HER AN BAŞLAYACAKMIŞ GİBİ

Lig her an başlayacakmış gibi hazır olmak zorunda olduklarına da vurgu yapan Çimşir, "Yetkililerimizden gelecek kararları beklemek durumundayız. Bu arada boş durmayacağız tabii ki. Fizik kondisyon olarak bireysel çalışmalar sonucunda sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Her gün futbolcuları verdiğimiz program dahilinde kontrol ediyoruz. Özellikle kilolarına dikkat ediyorlar. Tüm bunlarda yaşadığımız bir sorun yok fakat lige kaldığı yerden devam edilmesinin mantalite açısından sıkıntıları beraberinde getirecek diye düşünüyorum. Bu tüm takımlar için geçerli. Sonuçta 'sorun kalmadı çıkın oynayın' derlerse, çıkıp oynayacağız. Lig her an başlayacakmış gibi hazırlanıyoruz. Bundan sonra seyircili mi olur seyircisiz mi bilinmez ama takımların da deplasman için uçak yolculuğu ve konaklamalarını düşünmek gerek" dedi.

  1. 15.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hüseyin Çimşir: Top patladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA