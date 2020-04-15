Hüseyin Çimşir: Top patladı
Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, corona virüsü salgınının etkilerini değerlendirdi. Çimşir, "Salgının ne zaman kontrol altına alınacağının net bir açıklaması yok. Bana göre top patladı ve bu şartların devam etmesi halinde ligin oynanması çok zor olacak gibi" ifadelerini kullandı.
Tüm dünyayı saran corona virüsü salgının etkileri devam ederken, Türkiye'de ertelenen spor organizasyonlarının ne zaman başlayacağı konusundaki belirsizlik de sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu, haziran ayı başında lige kaldığı yerden devam etme fikrini açıkladı ama gelişmelere göre yeni kararlar alınabilir. Lider Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir de kararı beklediklerini söyledi. 40 yaşındaki hoca, "Bizim temennimiz ligin yeniden başlaması yönünde fakat salgının ne zaman kontrol altına alınacağının net bir açıklaması yok. Bana göre top patladı ve bu şartların devam etmesi halinde ligin oynanması çok zor olacak gibi görünüyor. Herkes kendine göre yorumluyor ama bekleyip göreceğiz. Her şeyden önce sağlığımızı düşünmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
HER AN BAŞLAYACAKMIŞ GİBİ
Lig her an başlayacakmış gibi hazır olmak zorunda olduklarına da vurgu yapan Çimşir, "Yetkililerimizden gelecek kararları beklemek durumundayız. Bu arada boş durmayacağız tabii ki. Fizik kondisyon olarak bireysel çalışmalar sonucunda sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Her gün futbolcuları verdiğimiz program dahilinde kontrol ediyoruz. Özellikle kilolarına dikkat ediyorlar. Tüm bunlarda yaşadığımız bir sorun yok fakat lige kaldığı yerden devam edilmesinin mantalite açısından sıkıntıları beraberinde getirecek diye düşünüyorum. Bu tüm takımlar için geçerli. Sonuçta 'sorun kalmadı çıkın oynayın' derlerse, çıkıp oynayacağız. Lig her an başlayacakmış gibi hazırlanıyoruz. Bundan sonra seyircili mi olur seyircisiz mi bilinmez ama takımların da deplasman için uçak yolculuğu ve konaklamalarını düşünmek gerek" dedi.
- 15.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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