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15 Nisan 2020, Çarşamba
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için başsağlığı mesajı

Haydar Baş için başsağlığı mesajı

, corona virüsü şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden () Genel Başkanı için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Kulübümüzün onur üyesi Haydar Baş'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Baş'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

, corona virüsü şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden () Genel Başkanı için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Kulübümüzün onur üyesi Haydar Baş'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Baş'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.
  1. 15.4.2020
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