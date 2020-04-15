Çimşir sıkı takipte
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, virüs salgınında oyuncuların kendilerine verdiği programa uyup uymadıklarını harfiyen takip ediyor.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, virüs salgınında oyuncuların kendilerine verdiği programa uyup uymadıklarını harfiyen takip ediyor. Hemen her gün oyuncularıyla görüşen 40 yaşındaki hocanın, antrenman programlarına sürekli güncellemeler yaptığı da ifade edildi. Çimşir'in ligin ne zaman başlayacağının bilinmemesine rağmen oyuncularını sürekli olarak hazır tutmaya çalıştığı öğrenildi.
DERSİNE ÇALIŞIYOR
Çimşir lige verilen arada dersine çalışıyor… Şampiyonluk yolunda emin adımlarda ilerleyen takımındaki eksikleri gidermek için hem eski maçları hem de oyuncularının verilerini analiz eden 40 yaşındaki hocanın önceliği savunmadaki sıkıntıyı gidermek. Devre arasında savunmaya yapılan takviyelere rağmen hatalı goller yemeye devam eden bordo-mavililer, ikinci yarıdaki 9 maçta kalesinde 9 gol gördü.
- 15.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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