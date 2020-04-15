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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Bizim için şanssızlık

Bizim için şanssızlık

2018-19 sezonu öncesinde ekibi 'dan 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle edilen Nwakaeme, 'un en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

2018-19 sezonu öncesinde ekibi 'dan 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle edilen Nwakaeme, 'un en etkili isimlerinden biri olmayı başardı. Nijeryalı oyuncu son iki sezonda 'de forma giydiği 51 maçta 38 gole direkt katkı sağladı ve bu alanda devinin en iyisi oldu. (20 gol 18 asist). 31 yaşındaki sol kanat, "Corona virüsü futbolu durdurdu. Liderdik ve şampiyonluğa çok yakındık. Bizim için büyük şanssızlık oldu ancak yine de kupayı alacağız" açıklamasını yaptı.
  1. 15.4.2020
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