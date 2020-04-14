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14 Nisan 2020, Salı
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Yeni hocası eşi!

Yeni hocası eşi!

, karantina günlerini geçirdiği 'un Yalıncak mahallesindeki evinde kendisine verilen antrenman programlarını da uygulamaya çalışıyor.

Guilherme, karantina günlerini geçirdiği 'un Yalıncak mahallesindeki evinde kendisine verilen antrenman programlarını da uygulamaya çalışıyor. Evinin bahçesinde program dahilinde çalışmalarına devam eden Brezilyalı futbolcunun en büyük yardımcısı ise eşi Ivy Vasconcelos. 28 yaşındaki oyuncu, özellikle topla birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarda eşinin desteğini alıyor.
  1. 14.4.2020
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