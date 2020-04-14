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14 Nisan 2020, Salı
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Hüseyin durmuyor!

Hüseyin durmuyor!

ekibinin stoperi , çalışmalarını büyük bir ciddiyetle evinden sürdürüyor.

Karadeniz ekibinin stoperi , çalışmalarını büyük bir ciddiyetle evinden sürdürüyor. 21 yaşındaki savunmacı dur durak bilmeden çalışıyor. Hüseyin "Sezon başladığında hazır olmalıyız. İdmanlar dışında kendimi geliştirecek aktivitelerde bulunuyorum" dedi.
  1. 14.4.2020
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