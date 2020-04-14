Hosseini ile devam - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Hosseini ile devam

ile devam

Hosseini ile devam

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ile yola devam etmenin planları yapılıyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ile yola devam etmenin planları yapılıyor. Geçtiğimiz sezon 'ın Esteghlal takımından gelen Hosseini ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı. sezon sonunda sözleşmesini devreye sokup 23 yaşındaki stoper ile yola devam etmek istiyor. İranlı savunmacı, yıllık 600 bin euro garanti ücret alacak. Menajerine de 60 bin euro daha ödenecek. Başarılı oyuncu da takımda kalmayı çok istediğini ifade ederek, "En büyük isteğim bu sezon Trabzonspor'un şampiyon olması" ifadesini kullandı.
  1. 14.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hosseini ile devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA