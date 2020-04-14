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14 Nisan 2020, Salı
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Haberler Trabzonspor "Hayalim bordo-mavili forma"

: Hayalim bordo-mavili forma

Görkem Sağlam: Hayalim bordo-mavili forma

'da Willem'de top koşturan 22 yaşındaki orta saha , ve Milli Takım forması giymeyi hayal ettiğini söyledi.

'da Willem'de top koşturan 22 yaşındaki orta saha , ve Milli Takım forması giymeyi hayal ettiğini söyledi. Sağlam, "Biz Trabzonluyuz. Annem, babam Trabzonlu. Yazın hep Trabzon'a gideriz, oraları gezeriz. Ben Trabzonsporluyum. İnşallah bir gün teklif gelirse Trabzonspor'da oynama hayalim var. 'i de takip ediyorum. Bu sezon Trabzonspor iyi bir pozisyonda ve inşallah şampiyon olacak. Ayrıca yüzde yüz hayalim A 'nda oynamak. Bu her zaman hedefim ve hayalimdi. U15'ten U20'ye kadar Almanya Milli Takımı'nda forma giydim. Bir teklif gelmedi ama gelirse seve seve oynarım" diye konuştu.

  1. 14.4.2020
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