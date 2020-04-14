Görkem Sağlam: Hayalim bordo-mavili forma

Hollanda'da Willem'de top koşturan 22 yaşındaki orta saha Görkem Sağlam, Trabzonspor ve Milli Takım forması giymeyi hayal ettiğini söyledi. Sağlam, "Biz Trabzonluyuz. Annem, babam Trabzonlu. Yazın hep Trabzon'a gideriz, oraları gezeriz. Ben Trabzonsporluyum. İnşallah bir gün teklif gelirse Trabzonspor'da oynama hayalim var. Süper Lig'i de takip ediyorum. Bu sezon Trabzonspor iyi bir pozisyonda ve inşallah şampiyon olacak. Ayrıca yüzde yüz hayalim Türkiye A Milli Takımı'nda oynamak. Bu her zaman hedefim ve hayalimdi. U15'ten U20'ye kadar Almanya Milli Takımı'nda forma giydim. Bir teklif gelmedi ama gelirse seve seve oynarım" diye konuştu.