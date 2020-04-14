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14 Nisan 2020, Salı
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Fırtına affetmiyor

Fırtına affetmiyor

devi, 'de oynanan 26 maçta girdiği pozisyonları en çok değerlendiren takımların başında geldi.

Karadeniz devi, 'de oynanan 26 maçta girdiği pozisyonları en çok değerlendiren takımların başında geldi. , 195 gol atışının 59'nda fileleri havalandırmayı başarırken, yüzde 30.3 ortalama elde etti. Bordo-mavililerin yakın takipçisi ise 212 gol pozisyonundan 50'sini gole çevirirken, bu alanda yüzde 23.6 ortalama yakaladı. ise 232 gol vuruşu yapıp 47'sinden sonuç aldı ve yüzde 20.3 ortalama yaptı.

EZELİ RAKİPLERİNİ SOLLADI
Fenerbahçe 266 gol vuruşundan 46'sını sonuçlandırarak yüzde 17.3 ortalama elde etti. 251 pozisyondan 44'nü gole çevirerek yüzde 17 ortalama yakaladı. ise 266 gol atışının 40'ını gole çevirdi. Sarı-kırmızılıların bu alandaki ortalaması da yüzde 15.

  1. 14.4.2020
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